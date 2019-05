Fiorentina, Montella: "Il destino è ancora nelle nostre mani"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha commentato in conferenza stampa la sfida persa contro il Parma: "E' difficile commentare la prestazione di una squadra che non riesce a segnare ma che crea occasioni importanti. L'espulsione? Per me c'era fallo, al Parma ne ha fischiati tantissimi così e quindi ho perso la testa. Poi siamo anche stati per quattro minuti a gioco fermo... con sette arbitri faccio fatica a stare tranquillo. La squadra? Gioca, sta dentro, poi per un'ingenuità perde. E' difficile dare giudizi. La salvezza? Il nostro destino è ancora nelle nostre mani, però gira tutto male e magari ce lo siamo anche cercato per altri fattori. Dobbiamo affrontarla di petto. Il momento? Ce ne sono di positivi e di negativi: sicuramente ora è un periodo difficile ed è un momento di crescita anche per me. Che sia un quarto di finale o la salvezza è sempre un momento di crescita. Cosa si può chiedere? Sicuramente non arrivare alla partita con la paura, dovremo essere determinati. Finché dipende da noi abbiamo l'obbligo di dare il meglio. A volte si è un po' agitati nei trenta metri e questo va migliorato”, riporta Firenzeviola.it.