Fiorentina, Montella incerto. Da Spalletti a Ranieri, i possibili sostituti

© foto di Federico Gaetano

Nella sua analisi sulla nuova Fiorentina targata Rocco Commisso, il Corriere della Sera fa il punto sul futuro della panchina viola. Detto di Vincenzo Montella, che con i viola ha altri 2 anni di contratto, i nomi in caso di cambiamenti in panchina non mancano. Una delle ipotesi è legata a Luciano Spalletti, con lui anche Gennaro Gattuso, Eusebio Di Francesco, Claudio Ranieri e Roberto Donadoni. Il braccio destro di Commisso, Joe Barone, in questi giorni resterà in Italia per portare avanti i discorsi legati a panchina e dirigenza.