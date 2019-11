Fiorentina, Montella: "Noi non all'altezza a livello temperamentale"

© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha commentato a Sky Sport il ko subito sul campo del Cagliari (5-2): “Mi dispiace tantissimo, non siamo stati all’altezza a livello temperamentale. Non siamo riusciti a pareggiare il vigore agonistico degli avversari, poi nel finale abbiamo avuto una reazione d’orgoglio. In questa giornata grigia abbiamo trovato Vlahovic che aveva bisogno di sbloccarsi, sono contento per lui. Ci portiamo a casa solo questo oggi, per il resto una grande lezione per capire cosa è necessario per vincere le gare ed essere competitivi”.

Sull’aspetto psicologico: “Questa gara non deve danneggiarci, solo farci capire che le gare vanno giocate sotto l’aspetto mentale. È pur vero che tra gli undici del Cagliari e i nostri c’erano oltre 40 anni di differenza, stiamo pagando questo. Abbiamo bisogno di crescere in fretta perché Firenze e la società lo meritano. Se metto da parte questa figuraccia e guardo la classifica sorrido un po’ perché non ci aspettavamo di essere lassù”.

Su Vlahovic e Castrovilli: ”Abbiamo tantissimi ragazzi che ci stanno dando tanto e possono darci ancora tanto. Ci sono le basi per capire che livello possono raggiungere e cosa possono darci nel presente e nel futuro”.

Sul Cagliari: “Sono d’accordo che siano una rivelazione così come il Verona che sarà il nostro prossimo rivale. Ma siamo stati insufficienti noi a livello di preparazione mentale al tipo di partita”.

La sosta serve? “A me piace andarci con una vittoria. Sicuramente possiamo recuperare qualcuno, altri vanno in Nazionale. Ne approfittiamo per lavorare e riposarci”.