Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, parla alla vigilia della gara contro l'Hellas Verona di domani. Non possiamo assolutamente sbagliare. Dobbiamo dimenticare Cagliari per ripartire e ricordarlo per non ripetere l'errore nell'approccio. La squadra l'ho vista bene, rabbiosa, doani sarà una battaglia perché giocheremo contro una squadra molto solida ed organizzata anche a livello difensivo, una delle rivelazioni del campionato".