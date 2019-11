LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Non c'è il rischio di essere Ribery-dipendenti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigilia di campionato per la Fiorentina, attesa domani dalla trasferta sul campo dell'Hellas Verona (ore 15). A prendere la parola, in conferenza stampa, è il tecnico viola Vincenzo Montella (a partire dalle 15). Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb.com!

15.02 - Inizia la conferenza stampa.

La squadra ha assorbito il pesante ko di Cagliari? "Non possiamo assolutamente sbagliare. Dobbiamo dimenticare Cagliari per ripartire e ricordarlo per non ripetere l'errore nell'approccio. La squadra l'ho vista bene, rabbiosa, domani sarà una battaglia perché giocheremo contro una squadra molto solida ed organizzata anche a livello difensivo, una delle rivelazioni del campionato".

C'è il rischio di essere Ribery-dipendenti? "Col Sassuolo non lo è stato, col parma lo stesso. E' vero, è stata un'assenza importante, ma lo sarebbe stata per qualsiasi squadra. Lo stop ha giovato anche a lui. La sua assenza non deve essere un alibi".

Come va interpretata la gara contro il Verona? "Il Verona è una squadra aggressiva, si sa difendere, ma non fa solo questo. Ha pressato l'Inter al limite dell'area, non va perso l'equilibrio mentale all'interno della gara".

Come pensa di sopperire alle assenze per squalifica di Castrovilli e Pulgar? "Ho diverse soluzioni, qualche dubbio ce l'ho, perché non tutti i calciatori sono abituati a fare 90'. Ad esempio Cristoforo ha giocato pochissimo, Zurkowski è un ragazzo valido e con qualità, così come Eysseric che non è stato cionvolto per ora nel progetto. Ci può anche essere qualche soluzione che abbiamo provato ultimamente come Ghezzal mezzala, vedremo domani".

Si sente di dire qualcosa ai tifosi? "Lo dico sempre, sentiamo l'affetto continuo e la vicinanza dei tifosi. Li ringrazio anticipatamente. Vogliamo farci perdonare qualcosa".

Ad oggi la Fiorentina può permettersi di schierare tre attaccanti? "Sì, la squadra può reggere. Alcune partite è successo anche se per poco, è una soluzione che si può fare".

Ribery ha detto che vede Chiesa più esterno di centrocampo che attaccante: "Anche per me è più esterno, ma per me può fare il centravanti e deve migliorare per fare l'esterno in un 3-5-2. Ribery in un 4-3-3 secondo me rende peggio che con questo modulo. Federico è felice, non sta benissimo, lo abbiamo gestito, ma ci aspettiamo tanto da lui, avrà voglia di segnare anche con i viola".

Prandelli ha detto che Zurkowski è uno dei centrocampisti di maggior qualità in Europa: "Ha sicuramente un grande avvenire, ma per il nostro calcio deve migliorare sia tatticamente che tecnicamente".

Un commento sulla riapertura del settore dello stadio del Verona: "Sono contento perché mi piace giocare con lo stadio pieno. Sul razzismo vedo un interesse e una presa di posizione molto più forte rispetto a prima".

Un ultimo pensiero sul recente incontro con gli arbitri: "Abbiamo chiarito alcune cose, sono soddisfatto, anche perché nella prima occasione non sono stato presente causa partita da giocare. E’ stato un incontro molto interessante".

15.17 - Termina la conferenza stampa.