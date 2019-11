© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si fa chiarezza su quella che è la posizione di Vincenzo Montella dopo la sconfitta di ieri a Cagliari e le dure parole del presidente Commisso, che ieri ha sottolineato come "ancora una volta il primo tempo non sia stato buono": ciò non significa che il neo proprietario sia pronto a mettere in discussione Montella: questo non accadrà. Fin da subito infatti, la società ha spazzato via con fermezza l’ipotesi esonero. L’allenatore resta al suo posto. Nella testa del club questa è una squadra che non ha i mezzi per lottare per l’Europa. Certo, ma è un discorso che vale per Montella come per tutti, da qua a fine stagione dovrà dimostrare di meritarsi la fiducia anche per il futuro. Per quando davvero, i viola, dovranno presentarsi ai nastri di partenza del campionato con ambizioni europee.