© foto di Giacomo Morini

"La squadra ha affrontato l'avversario con la giusta concentrazione". Raggiunto da Sky Sport 24 dopo il 5-1 all'Entella in amichevole, Vincenzo Montella commenta così la prestazione della sua Fiorentina "Era una partita importante per i ragazzi che giocano meno, anche per darmi qualche soluzione in più. È una giornata positiva".

Come ha visto Ribery?

"Lui ha voglia, questa partita era stata pensata anche per lui a suo tempo. Non gioca da tanto e non è la stessa cosa, però si allena sempre bene".

Voleva rimanere in campo anche oggi?

"Ma guardi anche le altre volte era una battuta".

C'era anche Giuseppe Rossi.

"Ho sentito il coro alle mie spalle e ho capito ci fosse lui. Poi l'ho visto negli spogliatoi, è il solito ragazzo eccezionale e ci siamo salutati con affetto".