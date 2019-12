Fiorentina, Montiel ai saluti. Andrà in prestito per fare esperienza

Fonte: firenzeviola.it

Sembra sempre più segnata la strada di Tofol Montiel: il fantasista spagnolo della Fiorentina, ancora alle prese con i postumi di un infortunio, viaggerebbe spedito verso un prestito in vista della sessione invernale di mercato. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola avrebbe fatto capire al giocatore e al suo entourage che nella seconda parte di campionato il classe 2000 non troverà spazio in prima squadra e pertanto la soluzione migliore, più che farlo giocare ancora sei mesi con la Primavera, è quella di permettergli di andare a fare esperienza nel calcio professionistico, lontano da Firenze però. Aggiornamenti sulla sua condizione fisica: rispetto all'infortunio al quadricipite subito a novembre, il giocatore ha fatto grandi passi in avanti ma fino ad oggi non è stato ritenuto idoneo al 100% per riprendere l'attività agonistica. Da dopo la sosta di Natale, il giocatore ricomincerà ad allenarsi con tutto il gruppo di Montella a pieno regime.