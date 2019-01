Fiorentina, Muriel ha già convinto: sarà riscattato

© foto di Insidefoto/Image Sport

Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, Luis Muriel, dopo la doppietta con la Sampdoria, vuole regalare alla Fiorentina la seconda vittoria esterna del campionato. Vincere oggi sarebbe una bella iniezione di fiducia in vista della sfida di Coppa Italia con la Roma. Muriel ha voglia di riscatto: prima in campo, con il desiderio di affermarsi definitivamente in serie A, poi da parte della Fiorentina, con i viola già convinti di investire 15 milioni per fare del colombiano un giocatore gigliato a titolo definitivo.