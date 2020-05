Fiorentina, niente riscatto per Badelj: tornerà alla Lazio e poi andrà alla Lokomotiv Mosca

Milan Badelj lascerà la Fiorentina a fine stagione con i viola che non utilizzeranno i 4,5 milioni di euro previsti come riscatto dall'accordo con la Lazio. I biancocelesti però riaccoglieranno il croato solo il tempo di fare i documenti per una nuova cessione, visto che secondo il Corriere dello Sport, il suo destino è già segnato: andrà alla Lokomotiv Mosca. Già fissato anche il prezzo per il passaggio in Russia: 3,5 milioni di euro che potrebbero arrivare subito o al massimo l'anno prossimo dopo un anno di prestito con obbligo di riscatto. Triennale al giocatore e tutte le parti coinvolte soddisfatte per l'affare in via di conclusione.