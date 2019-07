Fiorentina, niente Stati Uniti per Veretout. Si aspetta solo l'addio

Fonte: Dal nostro inviato a Moena

© foto di Giacomo Morini

Si è rivisto in campo Jordan Veretout dopo giorni passati a "proteggersi" dalle offese dei tifosi tra palestra e massaggi. Niente di particolare, passaggi da scuola calcio e un po' di corsa: risultato della cura Barone, con cui ha parlato nel corso della sua breve permanenza moenese. Il braccio destro di Commisso ha ribadito al calciatore di lavorare alla cessione con grande decisione ma anche di stare tranquillo anche in chiave tempistiche. Domani è previsto un nuovo incontro con il Milan per provare a trovare un'intesa e se arriverà l'accelerata decisiva, il francese lascerà la Fiorentina prima del weekend.

Niente ICC - Quel che è certo è che anche nel caso in cui dovessero prolungarsi i tempi dell'addio, Veretout non prenderà parte alla spedizione negli States, anche perché inutile ai fini della causa di Montella. Considerando che l'Aeroplanino non potrebbe schierarlo per motivi di mercato, inutile portarselo dietro visto che le liste sono bloccate e che quindi serviranno tutti giocatori abili e arruolabili.

Vacanza a Moena - Il ritiro in Trentino per il francese termina dunque con qualche offesa, pochissimo campo e una maglia viola da rendere ai magazzinieri senza sudore. Un'avventura di due anni che non ha portato grandi soddisfazioni e sta per terminare senza infamie e senza lodi. Pradè sta cercando di ottenere più soldi possibili: con 20 milioni più bonus il calciatore parte. Di contropartite, per ora, non se ne parla.