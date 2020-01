Fiorentina, non solo Cutrone: offerta alla Sampdoria per Caprari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina, dopo aver chiuso per Patrick Cutrone, cerca un altro rinforzo offensivo secondo Sky Sport. Ed in tal senso l'emittente fa sapere come la società viola abbia avanzato una prima offerta alla Sampdoria per Gianluca Caprari: Pradè e Barone hanno messo sul piatto 1 milione per il prestito fino a fine stagione, legando il tutto ad un obbligo di riscatto a 6-7 milioni. Su Caprari è sempre vivo l'interesse del Sassuolo.