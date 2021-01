Fiorentina, non solo Torreira: per il centrocampo c'è anche il nome di Arslan dell'Udinese

vedi letture

Non solo Lucas Torreira. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il centrocampo, la Fiorentina sta seguendo anche Tolgay Ali Arslan dell'Udinese. Nelle prossime ore il club viola proverà un altro assalto per l'ex regista della Sampdoria, tenendo comunque in considerazione anche il classe 1990 dei friulani.