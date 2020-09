Fiorentina, nuova idea per l'attacco: sondaggio per Keita Balde del Monaco

vedi letture

Nuova idea per l'attacco della Fiorentina. Come riporta Sky Sport, in queste ore i viola avrebbero effettuato un sondaggio per Keita Baldé del Monaco. Per l'ex Lazio e Inter si potrebbe lavorare a un prestito con diritto di riscatto.