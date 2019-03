Fonte: Firenzeviola.it

Dalla Svezia, oggi pomeriggio, è arrivata la notizia che Kevin Ackermann, giocatore svedese comprato dalla Fiorentina a gennaio, necessiterebbe ulteriori accertamenti medici, dopo i primi test già effettuati, ipotizzando così problemi fisici per il giocatore, che hanno così congelato il trasferimento a Firenze. Ma, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2001 finirà la stagione nel suo club, l'Hacken. Quando poi, questa estate, farà ritorno a Firenze verrà sottoposto ad ulteriori esami più approfonditi per verificare che sia tutto perfettamente in regola.