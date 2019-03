Fiorentina, obiettivo Elmas: vale circa 15 milioni di euro

© foto di Federico Gaetano

Arrivano notizie dalla Turchia a proposito di una possibile offerta della Fiorentina per il centrocampista macedone Eljif Elmas, promettente classe '99 di proprietà del Fenerbahce. Haberturk scrive che la società gigliata sta cominciando a muovere i primi contatti per arrivare al calciatore, vista anche la difficilissima situazione economica della società anatolica, sommersa dai debiti. La valutazione però non è proprio delle più basse: 15 milioni di euro.