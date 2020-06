Fiorentina, occhi su Paquetà: il Milan spara alto, non c'è accordo sul prezzo

Lucas Paquetà continua a essere nel mirino della Fiorentina per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Nazione il club viola sta trattando con il Milan, dopo i contatti dello scorso inverno, ma non c'è ancora l'accordo sul prezzo del cartellino, visto che i rossoneri non possono fare minusvalenze e dopo averlo acquistato per quasi 35 milioni sparano molto alto.