© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina è interessata ad Oleksandr Zubkov, ala del Ferencváros, squadra ungherese, in prestito dallo Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riporta il portale ucraino, footboom.com, il giocatore sarebbe seguito in Italia anche da Bologna, Genoa e Sampdoria. Il club nel quale milita però sembra essere intenzionato ad acquistarlo, ma lo Shakhtar non se ne priverebbe molto volentieri malgrado le richieste.