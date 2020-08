Fiorentina, offerta all'Hertha Berlino per Piatek. Avanti anche la trattativa per Torreira

Caccia a un attaccante e a un regista in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza viola sta dando in queste ore l’assalto a Krzysztof Piatek per dare a Iachini il bomber da doppia cifra e poi a Lucas Torreira o in alternativa a Paredes. Per il polacco l’Herta Berlino non scende sotto i 25 milioni di valutazione e la Fiorentina è disposta a spenderne una ventina partendo dal prestito con riscatto nel giugno 2021 (o 2022) in base a presenze e gol del centravanti. L’offerta ai tedeschi è stata fatta. Intanto non tramonta la pista Eder. Capitolo centrocampo: l’obiettivo n.1 era e resta Torreira che tornerebbe volentieri in Italia anche perché ai margini all’Arsenal ma i Gunners vogliono monetizzare: ancora non c’è stata una vera e propria offerta ai londinesi, ma presto arriverà.