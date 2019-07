Fiorentina, Pezzella si propone a Milan e Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultimate le vacanze dopo la Copa America, German Pezzella ritornerà in gruppo agli ordini di Vincenzo Montella. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il feeling fra il difensore e il tecnico della Fiorentina non sarebbe mai scattato al punto che l’argentino si sarebbe già proposto a Milan e Roma. Per la sua cessione però i viola vorrebbero 20 milioni di euro.