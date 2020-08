Fiorentina, Piatek il preferito per l'attacco: si tratta per il prestito con obbligo di riscatto

La Fiorentina stringe per Krzysztof Piatek. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport l'attaccante polacco è il profilo scelto dai viola per rafforzare il reparto offensivo. L'Hertha Berlino vorrebbe 30 milioni per lasciarlo partire, ma le pretese potrebbero diminuire con il passare dei giorni e con venticinque milioni magari il direttore sportivo Pradè potrebbe portarlo in riva all'Armo a metà settembre. La formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo come è stato fatto con Cutrone lo scorso gennaio.