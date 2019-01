Fiorentina, Pioli: "Non compreremo un centrocampista tanto per fare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Torino in Coppa Italia, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato anche del mercato di gennaio: "Se troviamo un centrocampista che possa migliorare la rosa ci faremo trovare pronti, se dobbiamo prendere tanto per prendere allora non faremo niente. i giocatori stanno crescendo e vogliamo cambiare solo per migliorare la squadra".