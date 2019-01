Fiorentina, Pioli: "Partita strana, giornata non fortunata per arbitro e VAR"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha commentato così a DAZN i principali temi emersi dopo il successo dei suoi sul campo del Chievo: "Contava vincere, più di tutto. Chiaro che è stata una partita strana, il vantaggio doveva essere maggiore. L'avversario ha giocato come ci aspettavamo. Abbiamo attaccato follemente, con tantissimi giocatori. Ricordiamo che il Chievo in questo suo nuovo corso aveva fermato molte avversarie. Chiudendo purtroppo di nuovo in dieci, si è vista la forza dei miei ragazzi. Arbitro? Non è stata una partita fortunata, è stata una gara nervosa e convulsa, e non era facile. Gol evitabili? Vogliamo giocare da dietro ma possiamo farlo con raziocinio e logica. Sono errori che ci possono stare nella crescita dei nostri giocatori, gli serviranno tanto per diventare più forti. Prendiamo tanti gol ma ne facciamo altrimenti, significa che facciamo un calcio propositivo. Hancko? Ha sofferto un po', ma era alla prima da titolare. Ha qualità e tiene bene il campo. Deve capire ancora qualche situazione ma ha fatto bene. Muriel? Arrivato a Firenze nel momento giusto. Va visto sul lungo periodo ma per quanto sta facendo vedere, e quanto dice, sta mostrando maturità, presenza e sta diventando un fattore. Appena prima della partita c'è la tradizione che un giocatore parli a tutti, oggi l'ha fatto Muriel ed ha usato bellissime parole. È stato un esempio".