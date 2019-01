Fiorentina, Pioli: "Perdere sarebbe stata una beffa. Muriel top player"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo la partita pareggiata dalla sua squadra in casa contro la Sampdoria: "In undici contro undici abbiamo avuto occasioni per far gol prima. La partita è cambiata con il rosso ad Edimilson. Merito ai miei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine, perderla sarebbe stata una beffa. Muriel? Non gioca 90' non so da quanto tempo. La sua forza è la tecnica in velocità, ad un certo punto non ce la faceva più. Si è presentato ed è stato accolto bene, è un vantaggio avere un giocatore che conosce già il campionato e la lingua. Brava la società, ora a 28 anni ha capito che col talento che ha può dimostrare di non aver ottenuto quello che meritava. Parliamo di un grande giocatore. Sull'espulsione di Edimilson ci sarebbe qualcosa da ridire ma voglio che sia la società a far presente queste cose. Ci siamo abbassati troppo e non siamo stati lucidi nelle scelte difensive: potevamo far di più sui loro gol. Ma grande cuore e atteggiamento, giocando un'ottima partita in dieci per un'ora contro una squadra molto forte. Il talento deve essere messo a disposizione della squadra, e la squadra giochi per il talento. Luis è appena arrivato, oggi abbiamo provato un tridente molto offensivo perché sapevamo di poter verticalizzare molto, ora vedremo che scelte fare di partita in partita. Il primo giorno che è arrivato gli ho detto che è sempre stato l'unico giocatore a ricordarmi Ronaldo il brasiliano. Dovrò esser bravo a trovare gli equilibri".