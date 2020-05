Fiorentina, positivi sono asintomatici. Tasso virologico basso: il club spera di riaverli presto

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla Fiorentina, che proprio in queste ore sta svolgendo i test di idoneità ai giocatori della rosa. Di ieri la notizia che sei sono positivi (tre calciatori e tre dello staff) ma sono tutti asintomatici e stanno bene. Inoltre è basso il tasso virologico e il club viola spera di avere tutti a disposizione in quanto negativi a due tamponi consecutivi già per la fine di maggio.