Fiorentina, Pradè lancia l'idea De Rossi per il dopo Iachini: ora la palla passa a Commisso

Il destino di Beppe Iachini è segnato: il prossimo anno non siederà più sulla panchina della Fiorentina. Per questo motivo, i dirigenti viola, in questi giorni si stanno concentrando sia sulla salvezza, che dovrà arrivare comunque con l'attuale allenatore in panchina, sia sulla guida tecnica per la prossima stagione. Nelle ultime ore è nata l'idea Daniele De Rossi, proposta dal ds Daniele Pradè al presidente Commisso e ora al vaglio della proprietà. L'ex centrocampista della Roma conosce bene il direttore sportivo, che lo voleva portare in viola anche prima dell'esperienza al Boca Juniors. Al momento il patron italo-americano non sembra troppo convinto, perché preferirebbe puntare su un nome più esperto e magari anche internazionale, ma nei prossimi giorni verranno approfonditi i contatti per capire se sarà un matrimonio fattibile oppure se per un'altra volta, De Rossi dovrà fare a meno di vestire la maglia viola.