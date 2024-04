Fiorentina, Pradè pensa già all'Atalanta: "Siamo motivati, sarà una battaglia sportiva"

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, commenta così ai canali del club la vittoria sul campo della Salernitana: "La vittoria è importante perché prima della partita c'era qualche perplessità per quei calciatori che non c'erano ma noi abbiamo sempre detto che non c'erano titolari o riserve e in questo è stato bravo l'allenatore. Ci mancavano cinque attaccanti, anche Kouame non stava bene, ma la squadra è stata collettivo. Vincere non è mai facile, questo ci dà motivazione verso la battaglia di mercoledì".

Quindi con l'Atalanta ci aspettiamo una Fiorentina guerrafondaia.

"Sarà una battaglia sportiva, dovremo farci trovare pronti, per noi è una partita di fondamentale importanza e già stasera ci penseremo".

Come prepararla?

"Queste sono partite che si preparano da solo. Conosciamo benissimo l'avversario, idem loro con noi. Vincerà il migliore".

Ora pure la semifinale di Conference.

"Affronteremo il mese come il resto dell'anno, sperando di essere tutti in condizioni ottimali e senza infortuni. La squadra sa cosa deve fare, in campionato non abbiamo fatto cose esaltante ma ci sono ancora partite e ce la metteremo tutta".