Fiorentina, Pradé: "Tanti allenatori vorrebbero venire da noi, siamo un club in grande ascesa"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni Mediaset a pochi minuti dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Sono partite che non vanno gestite, questa sarà una battaglia contro una squadra forte e in salute. Cercheremo di mettere tutto, la finale di Coppa Italia è un traguardo importante, prima veniva un po' sottovalutata ma ti dà una sensazione bellissima

La squadra è più matura?

"Ce lo dirà la partita di stasera, fare previsioni oggi non è facile. Ci piacerebbe da morire raggiungere questo obiettivo".

Approccio fondamentale?

"Logicamente sarà fondamentale, ma anche l'Atalanta metterà tutte le energie in campo. Noi siamo una squadra imprevedibile che fa bene bene o male male, speriamo stasera di fare bene bene"

Qual è il futuro della Fiorentina?

"Visto tutto quello che c'è successo, dobbiamo pensare al presente. Il nostro futuro è adesso, domenica e un'altra semifinale di Conference League. Società come le nostre sono organizzate, hanno già dei programmi da mettere sul piatto, siamo una società in grande ascesa con una proprietà fortissima: tanti allenatori e giocatori vorrebbero venire da noi. Siamo una piazza ambita. Per noi il futuro è oggi".

Soddisfatti di Belotti?

"La punta deve fare gol ma Belotti è un giocatore che ti serve sempre, che qualsiasi allenatore vorrebbe allenare. Noi siamo contenti anche così del Gallo".