Fiorentina, Prandelli: "Avessimo 5-6 Pezzella non saremmo in questa situazione"

vedi letture

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese in Coppa Italia, ha parlato anche dei senatori che vedono far ripartire la sua squadra: "Nel momento della difficoltà in qualsiasi ambito lavorativo, viene fuori l'uomo e poi il calciatore. Posso avere calciatori bravi, ma se ho uomini veri che sentono ciò che fanno, sbagliamo qualcosa ma non sbaglieremo l'atteggiamento. Se avessimo 5-6 Pezzella non saremmo nella situazione che stiamo vivendo".