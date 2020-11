Fiorentina, Prandelli: "Ho sentito Commisso: vuole più grinta, starà a me dare l'input"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese in Coppa Italia, il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato anche del colloquio avuto con il presidente Rocco Commisso dopo la sconfitta contro il Benevento: "L'ho sentito. È stato chiaro e preciso come sempre. Lui vuole la grinta, è una parola ricorrente quando parlo con lui. Starà a me dare l'input della grinta alla squadra. Se sono arrivati a questi livelli non penso che siano diventati d'un tratto giocatori senza intensità e voglia di riconquistare palla col collettivo".