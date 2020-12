Fiorentina, Prandelli: "Il vento è cambiato. Per come lavoriamo questo punto vale una vittoria"

vedi letture

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, commenta così a Sky Sport il pari contro il Genoa: "Il vento è cambiato, nel secondo tempo ho visto una Fiorentina efficace, che ha creato e che è stata un po' sfortunata. Sono qui da 2-3 settimane, non posso fare miracoli. Nel primo tempo eravamo lenti ad impostare ma siamo stati equilibrati e non abbiamo avuto preoccupazioni se non per le palle lunghe sulle punte. Per come lavoriamo, è come una vittoria".

Come sta Ribery?

"Sta lavorando bene, deve fare meglio sui tagli e su un gioco corale: è abituato a determinare da solo, e spesso lo fa, ma nelle ultime partite l'hanno sempre raddoppiato, gli servono spazi per poter incidere".

Quanto pesa la classifica?

"Parecchio. Se ti aspetti di essere in zone alte, devi metterti in testa di lavorare con umiltà e in maniera diversa. Senza idee di gioco precise è tutto complicato".

Quanto c'è in questa squadra, e che Amrabat ha visto?

"Fino a un mese e mezzo fa c'era chi strappava e saltava l'uomo (Chiesa, ndr), ora invece dobbiamo arrivare in porta fraseggiando. Eravamo lenti negli smarcamenti, ma la cosa importante per me è che abbiano cercato di farlo. Ragionando troppo si perde di velocità... Su Amrabat dico che ha potenzialità fisiche straordinarie ma deve imparare a giocare più veloce e sprigionare la sua forza anche senza palla verso la porta avversaria".

Mancano i gol degli attaccanti?

"Vlahovic oggi è stato anche sfortunato. Dobbiamo lavorare, chiaro, ma per atteggiamento e attaccamento abbiamo dimostrato di essere da Fiorentina".