Fiorentina, pronti 10 milioni per Camara: è stato proposto anche a Milan e Roma

Fiorentina, Milan e Roma sarebbero tutte e tre sulle tracce di Mohamed Mady Camara, centrocampista guineano classe 1997 in forza all'Olympiacos. Questo è quanto scrive il portale Football Italia, che sottolinea come nelle scorse settimane il suo procuratore abbia avviato conversazioni in primis con giallorossi e rossoneri, poco disposti però ad avvicinarsi alle esose richieste del club greco, che vuole 15 milioni per lasciar andare il centrocampista difensivo. Discorso differente, si apprende, invece per i viola, pronti ad avvicinarsi con una proposta da circa 10 milioni. Il suo procuratore, contattato dal portale, non ha fatto nomi confermando però che "in Italia molte società hanno manifestato un interesse. Dovranno però prima eventualmente trovare un accordo con l'Olympiacos".