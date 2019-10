Fiorentina, Ribery: "Chiesa e Castrovilli mi ascoltano. Qui per vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervista al Corriere Fiorentino per Franck Ribery, giocatore viola che si è ambientato benissimo nella sua nuova realtà. Il francese ha spiegato che anche a Firenze gioca sempre per vincere e che ha ritrovato lo spirito di quando ha cominciato a giocare, anche se il calcio è cambiato molto. Ai giovani consiglia sempre di divertirsi e proprio a Chiesa e Castrovilli dà i suoi consigli: "Mi piace quando mi ascoltano, sono qui per aiutare e andare avanti insieme. Parole anche per Commisso: "Lui e tutti i suoi manager danno fiducia: sono persone vere come me. Quando è arrivata la chiamata di Pradè e Barone - prosegue Ribery - mi allenavo da solo, mia moglie mi ha detto: so che tu vuoi la Fiorentina".