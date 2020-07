Fiorentina, Ribery la carta per arrivare a Mandzukic e Gotze

Franck Ribery. Un biglietto da visita che non avrebbe lasciato insensibile Mario Gotze, come l’interesse deciso dei viola. L’altro Mario, Mandzukic, è sempre a parametro zero e non ha fretta di decidere il suo futuro. Sa che probabilmente sarà in Italia perché è forte l’interesse della Fiorentina, ma anche dell’Inter che però deve capire quale può essere il futuro di Lautaro e quindi Mandzukic al momento è in secondo piano, nonostante la stima di Antonio Conte che potendo lo riprenderebbe subito. La carta viola in più è il ’frero’ Ribery. Non uno a caso, per l’attaccante croato. A riportarlo è La Nazione.