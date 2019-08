© foto di Federico De Luca

Il nuovo acquisto della Fiorentina Franck Ribery ha commentato attraverso i propri profili social l'emozione di scendere in campo per la prima volta con la sua nuova maglia: "Orgoglioso - ha scritto su Instagram - di aver giocato i miei primi minuti con la Fiorentina. Che partita! Grande battaglia, grande supporto dai nostri tifosi, purtroppo non il risultato che avremmo voluto. Ora ricominciamo a lavorare duramente per migliorare ancora ed ancora. Insieme!". Ecco il post: