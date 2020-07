Fiorentina, Ribery: "Qui sono felice. Per crescere servono i giusti rinforzi"

L'attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, ha parlato al TGR Rai Toscana, intercettato in un bar di Firenze. Queste le parole del francese: "Prima degli allenamenti passo sempre da qui. Firenze è una città che mi piace molto, sono felice. E questo per me è importante. Iachini? Sono contento per lui e per il gruppo. Se lo merita perché ha fatto un buon lavoro con noi. Per me è positivo".

Cosa ci vuole per costruire una grande squadra?

"L'importante è che si porti avanti il progetto, così che la società cresca ancora. Vanno migliorate un po' di cose e bisogna prendere qualche giocatore pensando al prossimo anno".