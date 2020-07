Fiorentina, Ribery titolare contro il Cagliari ma il futuro è in bilico: la strategia viola

vedi letture

Franck Ribery questa sera dovrebbe partire titolare nonostante l'umore nero dopo il furto nella sua villa e il colpo ricevuto da Kucka nella gara di Parma. Ieri ha svolto tutto l'allenamento ed è in forma per giocare anche contro il Cagliari. Per il momento il dubbio sulla permanenza in vista della prossima stagione si è insinuato nella sua mente dopo i fatti accaduti a Bagno a Ripoli, ma nella telefonata con Commisso, non ha fatto menzione di un possibile addio. Intanto ha deciso di lasciare la famiglia a Monaco di Baviera, ma anche gradito molto la vicinanza mostrata da amici, staff e squadra. Molto dipenderà dalla volontà anche della moglie Wahiba, con cui Pradè parlerà per cercare di convincerla a non chiedere al marito di lasciare Firenze. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.