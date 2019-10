Fiorentina, rinnovo Chiesa: serve calma. I soldi non sono un problema

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Fiorentina continua a tenere banco il rinnovo di Federico Chiesa, anche dopo le parole di Daniele Pradè nella conferenza stampa di oggi, e il Corriere dello Sport oggi in edicola parla del fatto che per convincere il numero 25 a prolungare non sarà certo una questione di soldi, anche se Commisso è pronto a offrirgli tanto, circa 4 milioni a stagione. Servirà calma, ma anche una squadra competitiva, per convincere Chiesa a sposare il progetto viola.