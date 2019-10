LIVE TMW - Fiorentina, Pradè: "Ibrahimovic non rientra nei nostri piani"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

© foto di Giacomo Morini

Daniele Pradè interverrà intorno alle 14 presso la sala stampa Manuela Righini di Firenze per annunciare il rinnovo di contratto di Lorenzo Venuti con la Fiorentina. Segui il live testuale di TMW!

14.18 - Inizia la conferenza stampa:

"Sono contentissimo di essere qui con Lorenzo e che lui sia con noi. L'identità fa la differenza. Con lui sono stato chiaro fin dall'inizio: "Giocati le tue chance". Lui aveva un'altra squadra che lo voleva ma sapeva che questa era casa sua. Sono contentissimo che sia rimasto e sono convinto che avrà il suo spazio. Sono contento che abbia prolungato e abbia scelto la strada della Fiorentina".

Ci può dire i dettagli del rinnovo?

"Il contratto è di quattro anni con una base fissa e una base fortemente meritocratica. Ha bonus importanti in base a come farà durante la stagione".

I prossimi rinnovi saranno quelli di Ranieri e Sottil?

"Presto rinnoveremo anche con loro, siamo vicini. Ci vuole solo il tempo di organizzarli".

Qual è lo stato del rinnovo di Chiesa?

"Siamo sempre stati chiari su Federico. Siamo contenti di ciò che sta facendo e del suo modo di comportarsi. Ci saranno tempi e modi per metterci seduti. Non è questo il momento".

Può diventare il futuro della Fiorentina?

"Io lo spero e spero che lo pensi anche lui. Vedremo insieme. Non posso assolutamente dire che oggi non sia così. Dobbiamo capire le motivazioni e la voglia di Federico. Sarà lui a deciderlo e a dirlo. Non bisogna parlare in modo ipocrita. Le cose si fanno sempre in due. Oggi però il titolo è su Venuti che ha meritato questo rinnovo".

Prestito o permanenza: cosa fare con i giovani?

"Finché non ci sono le seconde squadre devi essere bravo e fortunato a mandare i giovani nelle squadre giuste. Quelli che abbiamo in rosa per il momento vogliamo crescerli con noi e poi analizzeremo cosa fare nel tempo. Il nostro obiettivo è quelli di averli con noi. A gennaio manca ancora un sacco di tempo, vediamo cosa succede. Lorenzo comunque a gennaio non si muove".

Ibrahimovic?

"Sono due situazioni che non hanno più un senso tecnico. Non rientrano nelle nostre teste".

Balotelli?

"E' un calciatore forte e c'è sempre interesse per i calciatori forti, però adesso è un giocatore del Brescia".

14.38 - Termina qui la conferenza stampa.