Fiorentina, ritorno di fiamma per Mandragora. C'è anche la Sampdoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riprende quota la pista di mercato che porta a Rolando Mandragora per la Fiorentina. Il centrocampista dell'Udinese in passato era già stato seguito dai viola, che ora sarebbero pronti a tornare alla carica. Le richieste dell'Udinese infatti sono state abbassate dai 30 originali, di almeno 5 milioni, ma ancora permane distanza tra le parti. Sul calciatore viene segnalata come squadra interessata anche la Sampdoria. Lo scrive FirenzeViola.it.