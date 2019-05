Come noto, è stato comunicato un CdA d’urgenza da parte della Fiorentina che potrebbe sancire il passaggio della società dai Della Valle all’americano Rocco Commisso. Come riportato dai colleghi di Gazzetta.it, possibile rivoluzione anche dirigenziale: contatti con Massimiliano Mirabelli come direttore sportivo. E anche la conferma di Vincenzo Montella è tutt’altro che scontata.

Oggi Cda d’urgenza della #Fiorentina che può sancire il passaggio dai Della Valle all’americano Rocco #Commisso. Possibile rivoluzione anche dirigenziale: contatti con Massimiliano #Mirabelli come direttore sportivo. E anche la conferma di #Montella non è scontata. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 26 maggio 2019