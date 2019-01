Fiorentina meritatamente in vantaggio contro la Sampdoria. A sbloccare il risultato del match del Franchi è il nuovo acquisto Luis Muriel, che bagna l'esordio in campionato coi viola con un gol dei suoi al 34': accelerazione sulla sinistra a superare Tonelli e Sala e tocco ad anticipare Audero. Per il colombiano nessuna esultanza in segno di rispetto nei confronti della sua ex squadra.