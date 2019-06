Fiorentina, si scrive San Giovanni ma si legge Rocco-Day

A Firenze oggi è la festa patronale, e in teoria si festeggia San Giovanni, come ogni 24 giugno. In pratica, però, chiunque dovesse capitare nel capoluogo toscano potrebbe ben presto accorgersi di come sembrerà più di assistere al Rocco-Day. Sì, perché ieri - atterrando a Peretola in tarda mattinata - Rocco Commisso ha fatto la sua seconda apparizione in città, scatenando nuovamente l'entusiasmo di una piazza, quella della Fiorentina, affamata di successi e di rivalsa. E lo ha fatto mettendosi puntualmente al lavoro, come da suo stile: per tutto il pomeriggio di ieri è infatti andata in scena una lunga riunione di programmazione sul futuro, che ha visto coinvolti il ds Pradè, l'allenatore Montella e Giancarlo Antognoni, in questo momento vera figura di tramite tra Firenze e gli USA, oltre al braccio destro Joe Barone. Dopo aver provato ad organizzare i primi passi futuri, quest'oggi per Commisso sarà invece tempo di provare ad entrare appieno nello spirito fiorentino, dato che il magnate sarà Magnifico Messere - una sorta di nobile testimone della competizione, per i meno avvezzi - della tradizionale finale del Calcio Storico Fiorentino, che si tiene ogni anno in suddetta data. Un modo per continuare il suo processo di fiorentinizzazione e per provare così ad entrare ulteriormente nel cuore di una città che, a prima vista, sembrerebbe già amarlo nonostante la volontà di non fare promesse. Tanto che San Giovanni, all'improvviso, si è trasformato nel Rocco-Day.