Fiorentina, si va verso il sereno con Chiesa: Commisso offre 4 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i vari temi suggeriti dallo scarso rendimento sportivo della Fiorentina negli ultimi tempi, non accentuato dal passaggio di proprietà dai Della Valle a Commisso, c'è stato senz'altro il futuro di Federico Chiesa. Già dal momento dei primi spifferi sui nuovi proprietari, il futuro del gioiello viola è stato messo al centro dell'attenzione, soprattutto dagli uomini-mercato delle grandi squadre italiane. Secondo molti sarà destinato ad una tra Inter e Juventus, ma c'è un uomo che sta cercando di rallentare la corrente, e quell'uomo è proprio Commisso. A conferma di ciò, anche le ultime indiscrezioni arrivate nella giornata di ieri, secondo le quali presto arriverà la ricca proposta di rinnovo viola per Chiesa, con stipendio portato a 4 milioni annui netti di base fissa più ulteriori bonus. In estate, poi, il figlio d'arte sceglierà serenamente con la dirigenza il suo futuro. Se non è pace, quantomeno è un tentativo di riportare il sereno. E riuscirci sarebbe già un passo avanti nel 2020 della Fiorentina che sarà dedicato alla ricostruzione dalle macerie. Piaccia o meno.