Fiorentina, Simeone: "Vorrei dare di più. Sogno la Champions"

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, ha parlato nel corso di un'intervista a Sky Sport: "Credo che le cose stiano andando complessivamente molto bene, l'obiettivo due anni fa era quello di creare un gruppo e una squadra vera. È vero che mancano i risultati ma ora dobbiamo tramutare in vittorie tutto ciò su cui abbiamo lavorato nel corso di questi mesi. Un altro anno fuori dall'Europa? Non sarebbe facile, la Fiorentina è sempre stata nelle prime 5-7 della classifica. Sarebbe un momento abbastanza triste, non buono. L'anno scorso siamo andati molto vicini a raggiungerla, ora siamo più lontani ma ancora le chances ci sono. Quando uno non si arrende mai lotta per una cosa, non vede le barriere, non conosce cose difficili da affrontare. Adesso è il momento di buttare fuori tutta la garra e tutto il fuoco che è in noi. La garra ci deve dare la spinta per raggiungere qualsiasi cosa".

Sulle qualità da migliorare: "Vorrei poter fare più gol e giocare di più, vorrei dimostrare alla squadra che sono a disposizione in ogni momento. Lo scorso anno giocavo di più e ora che gioco meno devo dare di più".

Sul sogno da bambino: "Vincere la Champions, fin da piccolo ci penso, quando guardavo le partite. Ho anche il tatuaggio. L'ho fatto da giovane, papà non voleva che lo facessi ma mi ha portato mia madre, che voleva aiutarmi. Lì ho detto che il giorno che giocherò una partita e farò gol, lo bacerò. Chi vince quest'anno? Difficile dirlo, ma il Barcellona ha un momento di energia che ammazza tutte le rivali. Anche la Juve è forte, ma se devo sceglierne una dico i blaugrana".