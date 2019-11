Fiorentina, sondaggio della Roma per Castrovilli: a gennaio è difficile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaetano Castrovilli accende il mercato. L'ottimo impatto con la Serie A del centrocampista della Fiorentina, chiamato anche da Mancini in Nazionale, non lascia indifferenti gli altri club del massimo campionato. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Roma avrebbe fatto un sondaggio per il giovane viola: difficile che si sposti a gennaio, mentre il costa salirà sicuramente a giugno. Il ds Petrachi avrebbe comunque chiesto all'entourage di rimanere aggiornato sui futuri sviluppi.