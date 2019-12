© foto di Federico De Luca

La Fiorentina, insieme al nuovo tecnico Iachini, adesso avrà il compito di valutare tutti i giocatori in rosa. Su tutti il brasiliano Pedro, che la Fiorentina può far partire senza svenderlo o regalarlo. Al momento la proposta più concreta è arrivata dal Besiktas. Prima di un eventuale via libera all’attaccante, però, il ds Pradè vorrà avere una nuova punta e al momento l’operazione più semplice riguarda Cutrone: prestito con diritto di riscatto dal Wolverhampton. Per quanto riguarda Piatek e Zaza servirà mettere mano al portafoglio. A riportarlo è La Nazione.