Fiorentina su Pedro, De Paul e Raphinha: il club ne vuole due su tre

Sky Sport fa il punto sul capitolo esterno d'attacco della Fiorentina. Tre i profili sui quali si lavora: Pedro della Fluminense, il sogno Rodrigo De Paul - per il quale la Fiorentina arriverebbe ad offrire 30 milioni all'Udinese - e ultimo, ma non ultimo, Raphinha per il quale l'offerta allo Sporting CP è salita fino a 20 milioni di euro. La società viola conta di chiuderne due su tre.