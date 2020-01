© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tentativo della Fiorentina per Marko Pajac: il laterale del Genoa, dopo il no di Criscito, è diventato un obiettivo dei rossoblù per la fascia sinistra di Iachini, stando a quanto rivelato dalla redazione di Sky. Operazione non semplice, ma i viola vogliono chiudere con un'altra entrata e stanno sondando anche il laterale croato.