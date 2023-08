ufficiale Reggiana, altro rinforzo sulle corsie esterne: ecco Pajac dal Genoa

La Reggiana continua a rinforzare la propria rosa e dopo Sampirisi per la corsia di destra preleva Marko Pajac per quella mancina. Come si legge nella sezione dedicata al calciomercato del sito della Lega B il laterale classe '93 si trasferisce in Emilia a titolo temporaneo. Ora si attende il comunicato del club per capire se si tratterà di prestito secco o sarà inserita una clausola per il riscatto a fine stagione.

Il croato vanta una lunga esperienza in Serie B dove ha collezionato 120 presenze con quattro reti e 17 assist con le maglie di Genoa, Perugia, Brescia e Benevento a cui si aggiungono 25 presenze (due gol e un assist) in Serie A fra Cagliari, ancora Genoa ed Empoli.